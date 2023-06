PRF recupera veículo com registro de apropriação indébita em Resende

Equipes da GPT e Charlie da 7ª DEL (Polícia Rodoviária Federal) estavam em deslocamento na manhã desta terça-feira, por volta das 10h15min, quando tiveram a atenção voltada para um veículo Renault com placa de Belo Horizonte (MG) na Estrada Bulhões-Resende.

Durante abordagem, os agentes constataram de que o veículo era de uma locadora e que havia um Registro de Ocorrência de apropriação indébita registrado em 27 de abril de 2023 no município do Rio de Janeiro.

O condutor, de 49 anos, alegou que havia locado o veículo por 4 anos, mas, que desde Janeiro de 2023 não pagava as mensalidades e que estaria em negociação com a locadora. Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à 89ª Delegacia de Polícia de Resende, para o registro da recuperação do veículo e demais procedimentos legais pertinentes ao caso.