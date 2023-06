Grupo exclusivo de agentes de segurança visa resgatar a harmonia do local para cessar as denúncias

Com o objetivo de dar fim às denúncias feitas por moradores, comerciantes e frequentadores que fazem uso da Colina (praça e entorno), no bairro São Geraldo, um efetivo exclusivo das forças de segurança vai ficar permanentemente no local. Para alcançar a meta de restaurar a ordem, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) supervisionou diversas ações do governo municipal ao longo da última semana, que vão auxiliar na segurança da região.

Entre as ações estão: troca da iluminação pública por lâmpadas de led em toda a praça e entorno; poda de árvores, visando principalmente a liberação da iluminação pública; instalação de câmeras de segurança, cujo monitoramento é feito em tempo real pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp); remoção de uma banca de jornal desativada, que não tinha autorização de funcionamento, juntava sujeira e oferecia insegurança; além do efetivo exclusivo de agentes de segurança pública.

As cinco ações foram definidas em reunião, na semana passada, com representantes das secretarias municipais de Ordem Pública (Semop), Fazenda (SMF) e de Meio Ambiente (SMMA), além do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da Guarda Municipal (GMVR). Os comerciantes de entretenimento e alimentação foram avisados e tiveram tempo para se adequarem à legislação vigente. Todas as irregularidades serão alvo de fiscalização.

“Pretendemos restaurar a harmonia da Praça da Colina e entorno, pois são muitas denúncias de transtornos e comportamentos não autorizados. Em apenas um fim de semana de reforço da atuação das forças de segurança, já estamos recebendo mensagens de apoio da população e comerciantes da região, mostrando que estamos no caminho certo”, afirmou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos de divulgação – Secom/PMVR.