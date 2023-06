Um carro pegou fogo na manhã desta quarta-feira, dia 7, na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), nas proximidades do Projeto Vida, no bairro Jardim Cidade do Aço em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8 horas e conseguiu controlar as chamas. A rua foi fechada para os trabalhos dos bombeiros. A pista foi liberada quando os bombeiros deixaram o local. Foto: Redes Sociais