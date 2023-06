Conselho Municipal de Mobilidade Urbana de Volta Redonda é empossado

Cerimônia no auditório da prefeitura certificou os membros representantes do Poder Público, da sociedade civil e dos trabalhadores e empresas de transporte

Os membros do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana (Comutran) de Volta Redonda foram empossados na tarde de terça-feira, dia 6, para o biênio 2023/2025, de acordo com o Decreto nº 14.878. O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), Paulo Barenco, que preside o conselho, conduziu a cerimônia de entrega dos certificados para os 28 eleitos, que aconteceu no auditório da prefeitura.

O Comutran é formado por 15 membros e 13 suplentes. As cadeiras dos titulares são divididas igualmente entre representantes da sociedade civil – usuários de transporte público, ciclistas, pedestres e outros; do Poder Público Municipal; e dos trabalhadores e empresários do ramo de transporte.

O secretário da STMU explicou que, na cerimônia, os conselheiros receberam certificados, que ficaram caracterizados como termos de posse para o Comutran. “Teremos vários encontros como este de hoje que formaliza a posse dos conselheiros. Parabenizo aos conselheiros por estarem conosco. O trabalho deste conselho será primordial para encontrarmos as melhores soluções para todos os setores que pertencem e compõem a mobilidade de Volta Redonda”, disse Paulo Barenco.

Depois de empossados, os conselheiros receberam algumas informações como o acesso ao repositório digital (drive) que vai armazenar matérias de interesse dos membros do grupo; conheceram a necessidade de elaboração de um regimento interno do Comutran; e ainda trataram do Plano de Mobilidade Urbana do Município. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.