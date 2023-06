Até o momento, foram realizadas cerca de 20 mil abordagens e o registro de quase 300 ocorrências

O delegado titular da 88ª DP (Barra do Piraí), Antonio Furtado, recebeu uma homenagem pelos serviços prestados em prol do combate à criminalidade, durante uma solenidade promovida ontem, dia 06, na Secretaria Municipal de Educação de Barra do Piraí. O evento comemorou um ano de atuação do programa “Segurança Presente” na cidade. A iniciativa é um reforço às demais ações de policiamento, aumentando a proteção oferecida aos cidadãos.

Segundo o balanço divulgado pela coordenadora do programa em Barra do Piraí, tenente Simone Vargas, foram realizadas cerca de 20 mil abordagens e o registro de quase 300 ocorrências na 88ª DP (Barra do Piraí). Furtado afirmou que o projeto traz, também para o interior do estado, um modelo eficiente e funcional de patrulhamento, baseado na proximidade da população, gerando números expressivos na diminuição dos indicadores de criminalidade.

O delegado também lembrou de uma importante atuação por parte de policiais militares do “Segurança Presente”, registrada no dia 14 de maio deste ano, que resultou na desarticulação de uma associação criminosa especializada em instalar “chupa cabra” em caixas eletrônicos. O equipamento é utilizado como uma armadilha para prender cartões, gravando dados pessoais e possibilitando a realização de transações, como saques e compras. Na ocasião, de acordo com Furtado, um homem de 48 anos foi preso em flagrante.

– É uma iniciativa completa, que atende a população de forma integral. Com um número maior de agentes de segurança nas ruas, as pessoas se sentem mais protegidas. O contato direto com a população faz toda a diferença na atuação. Mais do que combater as ações criminosas, a iniciativa age na prevenção, coibindo os delitos. Agradeço imensamente o reconhecimento, o que evidencia o nosso compromisso em ampliar a segurança e combater as ações dos criminosos – concluiu.

Compareceram à solenidade: o prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves; o comandante do 10° BPM,

Márcio Fófano; o presidente da Câmara Municipal de Barra do Piraí, vereador Rafael Couto; o comandante da Guarda Municipal de Barra do Piraí, Enoch Mello; além de vários secretários municipais e outras autoridades.