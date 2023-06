Operação “Barra Mansa Sem Fronteiras” prende suspeito em Bananal

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou na manhã desta quarta-feira, a Operação “Barra Mansa Sem Fronteiras” no Estado de São Paulo, para prender um criminoso que fazia elo entre os dois estados.

A ação foi desencadeada pela 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa e contou com apoio da Polícia Civil de São Paulo. O criminoso é apontado como um dos principais criminosos do Sul Fluminense e as investigações indicam que participou da onda de homicídios e tentativas entre grupos rivais, que ocorreram recentemente em Barra Mansa.

O suspeito, de 49 anos, foi preso por policiais civis do Rio e São Paulo, no município de Bananal (SP). O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça de Barra Mansa, após investigações da cidade. O criminoso será transferido para uma penitenciária fluminense e ficará à disposição da Justiça do Rio de Janeiro.