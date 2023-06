Operação Foco apreende mercadoria com indícios de pirataria em Angra

Agentes do programa Operação Foco Divisas do Posto de Controle de Fiscalização de Angra dos Reis apreenderam na terça-feira, dia 6, aproximadamente uma tonelada de materiais com indícios de pirataria na BR-101, (Rio-Santos), no Parque Mambucaba em Angra dos Reis.

Uma denúncia anônima foi importante para a apreensão das mercadorias com indícios de pirataria. Entre os itens apreendidos estão roupas e tênis, todos com etiquetas de marcas conhecidas. As mercadorias estavam em três ônibus alugados que levaram os compradores ao Brás, em São Paulo. Outros dois ônibus não foram localizados.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Polícia Civil de Angra dos Reis. “Nossos agentes seguem atentos nas rodovias do estado do Rio de Janeiro para combater crimes fiscais e penais. É um resultado importante”, frisou o subsecretário especial de Controle de Divisas, coronel PM Eduardo Vaz Castelano. (Foto: Divulgação)