Encontro definiu as estratégias que serão usadas durante o percurso da caminhada religiosa, no sábado, dia 10

O planejamento para a segurança e fluidez do trânsito durante a Marcha da Família, que acontece no próximo sábado (10), em Volta Redonda, foi discutido entre o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa; o comandante da Guarda Municipal (GMVR), inspetor Silvano de Paula; e os representantes da Catedral das Assembleias de Deus em Volta Redonda (Cadevre). O encontro foi nessa terça-feira (6), na sede da igreja, no bairro Laranjal.

A concentração da Marcha da Família será na Praça Sávio Gama, no bairro Aterrado, a partir das 13h, com o seguinte itinerário: Av. Lucas Evangelista, Viaduto Nossa Senhora das Graças, Av. Dos Trabalhadores, Rua 12 e Rua 23B, com nova concentração no Memorial Getúlio Vargas, na Vila Santa Cecília, onde está previsto um culto de encerramento. O trajeto tem cerca de três quilômetros, que contarão com os agentes da GMVR fazendo o balizamento, até o final da caminhada religiosa.

“Vamos oferecer toda a segurança e agiremos de forma integrada, para que tudo ocorra da melhor forma possível. Agradecemos aos pastores Rinaldo Dias e Clezio Gomes, presidente e vice-presidente da Cadevre, além do presbítero Fernando Martins pela confiança nas forças de segurança”, afirmou o secretário Luiz Henrique. Foto cedida pela Secretaria Municipal de Ordem Pública/Secom/PMVR