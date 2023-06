Policiais militares apreenderam na manhã desta quarta-feira (7), no bairro Siderlândia, em Volta Redonda, 1.035 pinos de cocaína, 220 trouxinhas de maconha e uma granada. O material estava em um terreno baldio na Rua Araruama, atrás de uma igreja.

Ninguém foi preso. Os agentes estavam cumprindo um mandado de prisão durante a operação em combate à criminalidade no bairro Padre Josimo contra um jovem, de 22 anos, na Rua 25, quando receberam informações de que traficantes estavam escondendo drogas em um saco preto no terreno do bairro vizinho.

Além das drogas e do artefato explosivo, os policiais apreenderam 10,5 mil tubos plásticos vazios e uma base de rádio transmissor. O material foi levado para a delegacia, onde o caso foi registrado. (Foto: PM/Divulgação)