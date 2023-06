PRF flagra caminhoneiro com drogas na Dutra em Floriano

Policiais rodoviários federais abordaram um caminhão no fim da manhã desta quarta-feira, por volta das 11h30min, no km 293, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Os agentes perguntaram para o caminhoneiro se ele fazia uso de alguma droga. De imediato, disse que não, mas durante revista no interior do veículo os agentes encontraram um pino de cocaína, um cigarro de maconha e um esfarelador (dichavador).

Ele assumiu ser usuário de drogas e que os entorpecentes eram para o seu consumo próprio. O material foi apreendido para posterior destruição e foi lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) em desfavor do usuário por porte de droga para consumo.