Trabalhadores da CSN Cimentos aprovam acordo salarial

Os trabalhadores da CSN Cimentos aprovaram, nesta quarta-feira (7), a proposta da empresa para o acordo salarial deste ano. A votação foi conduzida pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. A oferta da CSN foi aceita por 94,10% dos operários: foram 206 votos a favor e apenas 13 contrários.

Também os trabalhadores da CSN Porto Real aprovaram a mesma proposta. Foram favoráveis 93,18% dos votantes.

A proposta de acordo foi a mesma: reajuste de 4,5% para salários de até R$ 5 mil. O mesmo percentual será aplicado aos salários de técnicos e supervisores. Para quem ganha acima de R$ 5 mil, a proposta prevê 3% de reajuste.

No cartão-alimentação, o reajuste será de 100% sobre os R$ 500 pagos pelo acordo anterior, ou seja, R$ 1 mil mensais. A diferença de maio será creditada junto com o valor de junho. Também foram garantidos R$ 900 de crédito extra no cartão-alimentação do banco de horas, a ser pago em parcela única cinco dias após a assinatura do acordo, incluindo supervisores e coordenadores, sem a cobrança de participação do empregado.

Já o auxílio-creche aumenta para R$ 677 para os filhos do trabalhadores de até 5 anos de idade.

Já o abono de 2022 a ser pago neste ano será de 1,53 salário para nível operacional. O pagamento ocorrerá também cinco dias após a formalização do acordo salarial. (Foto: Divulgação)