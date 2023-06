Um grave acidente de circunstâncias ainda desconhecidas deixou ao menos uma pessoa morta e vários feridos na manhã desta quinta-feira, dia 8, no trecho urbano da BR-393 (Lúcio Meira), em Volta Redonda. O acidente foi no bairro Jardim Amália I, em frente ao Royale, pouco antes do viaduto que leva a Avenida Amaral Peixoto. O número de feridos seriam um total de nove, mas essa informação ainda não foi oficialmente confirmada. As vítimas estão no HSJB e não há informações sobre o quadro delas.

O acidente mobilizou ambulâncias do Samu, do Corpo de Bombeiros, além de viaturas da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Saiba mais nos stories.