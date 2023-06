Homem é morto a tiros em Valença

Alexandre dos Reis Pançardes Júnior, o Xandinho, de 30 anos, foi assassinado no final da madrugada desta quinta-feira, na estrada que liga Valença a cidade de Rio das Flores, no bairro Cambota, em Valença. O crime aconteceu durante uma festa em uma chácara.

A vítima, que foi atingida por um tiro na nuca e outro no rosto, morreu no local. Segundo informações da Polícia Militar, o autor dos disparos estaria em uma caminhonete e fugiu logo após o crime.

Xandinho foi condenado a 12 anos de prisão, em 2014, pelo assassinato de Marlon do Vale Garcia, de 22 anos, na porta de uma boate no bairro Jardim Amália I, em Volta Redonda. No julgamento, ele confessou o crime, que foi gravado por uma câmera de segurança.