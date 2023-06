Inspirado na história da Pequena Sereia, o pocket show “A pequena Ariel” conta a história desse clássico da literatura universal, amado por crianças e adultos que foi repaginado recentemente no cinema pela Disney.

Nessa nova versão, a curiosa sereia Ariel decide emergir das profundezas e conhecer a vida em terra firme, contrariando os conselhos de seu pai. E em meio a novas e arriscadas aventuras, ela encontra um príncipe, uma bruxa do mar, e mergulha em uma inesperada jornada de autodescoberta.

O espetáculo “A Pequena Ariel” mistura teatro e música, e acontece no dia 18/06, domingo, com duas sessões, uma às 14h e outra às 17h, no Piso S, do Sider Shopping. Após o show os personagens tirarão fotos com crianças e adultos que estiverem presentes. O evento, que é gratuito, também tem a classificação livre.

Serviço:

A Pequena Ariel

Data: 18/06 – Domingo

Horários: 14h e 17h serão 2 sessões

Local: Piso S – Sider Shopping

Evento gratuito

Classificação livre