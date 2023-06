Dupla abandona motos para fugir dos policiais na Candelária

Policiais militares estavam em patrulhamento na última quinta-feira, dia 8, quando avistaram dois suspeitos que abandonaram suas motocicletas ao perceberam a chegada da viatura policial na Rua Sebastião de Souza, no bairro Candelária, em Volta Redonda.

Após abandonar as motos os suspeitos entraram por uma área de mata atrás do Condomínio Minha Casa, Minha Vida. No local, os agentes recuperaram a moto sem placa Honda CG Titan 2005, preta, com registro de furto.

A outra motocicleta, que foi apreendida, é uma Yamaha YBR-125, ano 2007, também preta. Ambas foram removidas por um guincho da Guarda Municipal de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar