A Polícia Militar prendeu em flagrante um idoso de 67 anos no final da manhã de quinta-feira, por embriaguez ao volante, no bairro Água Limpa. O idoso dirigia um veículo, que colidiu com um Fiat Punto que estava estacionado.

Os policiais militares verificaram que o idoso apresentava sinais visíveis de embriaguez, o que foi constatado em teste de bafômetro realizado pela Guarda Municipal. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade, onde permaneceu preso.