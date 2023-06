Uma agente do Corpo de Bombeiros teve uma motocicleta Yamaha LTJ-9145, ano 2018, furtada no final da madrugada desta sexta-feira. A moto estava estacionada em um beco na Avenida Amaral Peixoto, no bairro Bocaininha, em Barra Mansa.

O furto foi registrado na Delegacia de Polícia da cidade. Qualquer informação sobre o veículo pode ser passada ao telefone 190 da Polícia Militar.