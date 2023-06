Polícia Reservada prende jovem com drogas em Barra do Piraí

Equipe do Serviço Reservado da Polícia Militar foi verificar uma denúncia na quinta-feira, dia 8, de que um jovem, de 18 anos, estaria praticando o tráfico de drogas na Rua Lincoln Correa da Silva, no Morro da Carioca, nas proximidades de um bar em Barra do Piraí.

Os agentes foram até o local e depararam com o jovem que foi abordado. Com o suspeito foram apreendidos 77 frascos de cheirinho da loló, 44 pinos de cocaína, 17 tiras de erva seca (maconha), 12 pedras de crack, sete comprimidos de ecstasy e R$ 23,00.

O suspeito foi levado junto com as drogas para delegacia de Polícia de Barra do Piraí. Após a ocorrência ele permaneceu preso.