Vítimas de grave acidente no Jardim Amália I continuam internadas

Três vítimas do grave acidente ocorrido na madrugada de quinta-feira, dia 8, na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Jardim Amália I, continuam internadas no hospital São João Batista. O rapaz, de 26 anos, que dirigia o veículo HB-20 que capotou, permanece em estado grave. Segundo a unidade médica, ele sofreu traumatismo crânio encefálico e contusão pulmonar e se encontra entubado no CTI (Centro de Tratamento Intensivo). As outras vítimas, duas jovens, de 19 e 21 anos, passaram por cirurgia e também estão no CTI, porém em estado estável.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. No veículo estavam 10 pessoas, de acordo com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil. A jovem Jéssica Adriana do Carmo Miranda, de 26 anos, que também estava no carro, morreu no local do acidente.