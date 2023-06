Homem procurado pela Justiça é preso no Centro de Barra Mansa

Um homem de 31 anos, procurado pela Justiça por roubo, foi preso no Centro de Barra Mansa. A prisão foi na quinta-feira, dia 8, mas somente neste sábado, dia 10, que foi informada pela Polícia Civil.

De acordo com as autoridades, no início de abril, no bairro Siderlândia, o suspeito assaltou um motorista e, após apontar uma arma para cabeça da vítima, levou o seu carro. O veículo foi recuperado no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Após investigações, um mandado de prisão preventiva foi expedido e o homem era considerado foragido. Ele foi levado para a delegacia, onde o mandado foi cumprido. Ele vai responder por roubo de veículo e pode pegar até 10 anos de prisão.