Homem é assassinado em Valença

Um homem, de 42 anos, foi assassinado a tiros na manhã deste sábado, dia 10, na Rua Sebastião Lima, no Morro do Cruzeiro no distrito de Santa Isabel, em Valença.

Policiais militares foram informados pela família que ele saiu de casa para pegar algumas frutas quando foi baleado cerca de cinco minutos depois de deixar a residência.

Populares informaram aos policiais ter visto três criminosos entrando em um carro vermelho e fugindo em seguida. Um perito da Polícia Civil esteve no local e o corpo foi removido pelo rabecão e levado para o Instituto Médico Legal, de Barra do Piraí. Até o momento, ninguém foi preso.