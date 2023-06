Projeto ‘Pilotagem Segura e Cidadã’ instrui condutores habilitados sobre técnicas que ajudam a prevenir acidentes

Quarenta e seis motociclistas já se formaram nos dois primeiros meses do projeto “Capacitação de Pilotagem Segura e Cidadã”, promovido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). O curso gratuito tem por objetivo instruir gratuitamente condutores habilitados sobre técnicas que ajudam a prevenir acidentes, além de oferecer noções de educação no trânsito.

As aulas acontecem sempre às segundas-feiras, no Kartódromo de Volta Redonda, no bairro Aero, e são divididas nas partas da manhã e tarde, com carga horária de oito horas. A primeira etapa é voltada para a teoria, com o corregedor da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), inspetor Valdo Rocha. Já após o almoço, a parte prática é ministrada pela escola do campeão e piloto profissional Helder Shad.

“A educação é o único caminho para a diminuição do número de acidentes envolvendo motocicletas no nosso município. O foco é a segurança”, afirmou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

As inscrições para novas turmas estão abertas na Semop, na Ilha São João, de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 14h às 17h30. Mais informações sobre a capacitação pelo telefone: (24) 3340-2290. Ao final do curso, os participantes recebem um certificado de conclusão. Fotos: Divulgação- Semop/PMVR.