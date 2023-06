Balão é visto sobrevoando Volta Redonda e Pinheiral

Um balão foi visto sobrevoando as cidades de Volta Redonda e Pinheiral, no início da tarde deste domingo (11), e o fato está preocupando moradores das duas cidades, que temem que ele caia sobre as residências. O Corpo de Bombeiros já está ciente sobre o fato.

Em fotos enviadas ao Informa Cidade, é possível ver o balão sobrevoando o bairro São Luís. Um vídeo enviado por um morador mostra o balão no céu do bairro Dom Bosco, nas proximidades do Borba Gato. O leitor que enviou o vídeo informou que ele foi em direção a Barra do Piraí.

O Informa Cidade entrou em contato com a central da corporação. A suspeita, segundo os bombeiros, é que o balão tenha vindo da Baixada Fluminense. “Infelizmente, não temos muito o que fazer. Porém, já estamos alerta e quando cair o Corpo de Bombeiros deve ser acionado imediatamente”, disse um dos agentes.

No Brasil, segundo dados do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira (FAB), cerca de 100 mil balões são soltos a cada ano. O Estado do Rio de Janeiro está entre os líderes de avistamentos de balões não tripulados de ar quente.

Segundo o programa Linha Verde, do Disque Denúncia, a campanha “Disque Balão”, quando a população pode denunciar a prática criminosa, registrou mais de 350 denúncias sobre balões no Rio de Janeiro, desde 2020. Criado em 2013, o Programa Linha Verde conta com um canal efetivo, através do telefone 0300 253 1177, para que toda a população do estado do Rio de Janeiro possa denunciar crimes ambientais, como a prática de soltar balões, além de crimes contra a fauna e a flora, bem como maus tratos aos animais.