Barra Mansa encerra Semana do Meio Ambiente com doação de mudas

Ação ocorreu no Corredor Cultural, na manhã deste sábado (10)

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizou, neste sábado (10), o encerramento da ‘Semana do Meio Ambiente’.

A ação, que ocorreu no Corredor Cultural, no Centro, contou com doações de mudas de diversos tipos de plantas e feira de adoção de animais. Todas as ações realizadas durante a programação, que começou na última segunda-feira (05), foram visando à “Agenda 2030”, que é um plano global idealizado pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A gerente de fiscalização da Pasta, Agda Carolina de Oliveira, comentou sobre a realização de mais uma edição da ‘Semana do Meio Ambiente’: