O corpo de uma pessoa, ainda não identificada, foi encontrado por volta das 7 horas, na Rodovia do Contorno, nas proximidades do condomínio Jardim Mariana, em Volta Redonda.

A Polícia Militar foi informada e compareceu ao local para aguardar a chegada do perito da Policia Civil. Depois da perícia o corpo foi removido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços.