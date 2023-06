Jovem é preso por tentativa de homicídio em Três Rios

Policiais militares prenderam um jovem, de 19 anos, por tentativa de homicídio contra o seu padrasto, de 36 anos, no fim da manhã deste sábado, dia 10, na Rua Direita, no bairro Vila Isabel, em Três Rios.

O suspeito fugiu em direção a um rio e foi visto pelos agentes entre pedras e vegetações. Os policiais foram até o rapaz e o capturaram. Durante a fuga, ele sofreu algumas escoriações pelo corpo.

Levado para a delegacia, o rapaz confirmou ter atirado contra o padrasto com a intenção de intimidá-lo. O motivo do ato criminoso teria sido após uma discussão entre os dois. O padrasto não foi atingido pelos tiros.

De acordo com os agentes, o rapaz disse que jogou a arma usada no crime dentro do rio. Buscas chegaram a ser feitas, mas a arma não foi encontrada. O suspeito foi levado para a delegacia, onde ficou preso em flagrante.