Policiais militares flagraram no final da tarde de sábado, dia 10, um homem, de 45 anos, conduzindo um Siena (branco), com sinais de embriaguez ao volante na Avenida Nilo Peçanha, no Centro de Valença.

Os agentes estavam de prontidão quando observaram o condutor fazendo manobras arriscadas quase causando uma colisão. Na sequência, quase atropelou uma pessoa na faixa de pedestre. A viatura conseguiu parar o veículo.

O trânsito ficou travado, mas foi liberado pouco depois por uma policial militar. Durante abordagem, os agentes perceberam que o condutor estava com sinais de embriaguez. Estava tonto, hálito etílico forte e bastante alterado. Os agentes orientaram o condutor para ligar para algum parente para conduzir o veículo com segurança.

Após resistir ao pedido, ele ligou para a esposa que se prontificou a comparecer ao local da abordagem. Uma mulher que conhece o suspeito, contou que ele sempre dirige o carro dessa maneira. O homem ainda discutiu com a policial que havia entrado na viatura para liberar o trânsito e foi contido por um policial.

O condutor insistiu e foi em direção a policial e cambaleando, tropeçou e caiu. Ele sofreu escoriação no cotovelo e foi levado para o atendimento médico e liberado em seguida.

Levado para a Delegacia de Polícia de Valença foi estipulada uma fiança de R$ 1.800,00. A chave do veículo foi entregue a esposa do condutor e os dois foram liberados.