PRF persegue e aborda motociclista sem CNH na Dutra em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de policiamento ostensivo na tarde deste domingo, por volta das 17h30min, quando depararam com um motociclista, conduzindo o seu veículo, uma moto Honda CG/150 Titan Mix KS com as luzes apagadas, na altura do km 317, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

O motociclista acelerou e fugiu em alta velocidade. Houve perseguição. O motociclista saiu da pista entrando na Vila Marechal Jardim, às margens da rodovia, seguindo pelas vias em alta velocidade.

Ao chegar a uma de terra que vai para o Acesso Oeste, a motocicleta derrapou, quase ocorrendo queda, sendo alcançado pela viatura da PRF. A perseguição se estendeu por cerca de 1 km.

Durante fiscalização, a motocicleta, estava regularizada com licenciamento em dia. O condutor, de 20 anos, foi revistado e nenhum ilícito encontrado, mas, alegou que fugiu por não possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Por se tratar de crime de menor potencial ofensivo foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) da PRF, tendo o condutor assinado um termo se comprometendo a comparecer ao Jecrim quando for intimado.

Além de responder criminalmente, foram extraídas das devidas multas pelas infrações de trânsito constatadas no valor total de R$ 2.304,75. A motocicleta foi liberada para outro condutor devidamente habilitado.