Policiais militares prenderam na tarde de sábado, dia 10, um dos principais traficantes de drogas de Angra dos Reis. Trata-se de Hélder da Silva, vulgo “HD”. Os agentes foram abordados por duas vítimas que tinham sido rendidas pelo criminoso na Avenida Engenheiro Souza Filho, em Rio das Pedras (RJ).

Os policiais conseguiram localizar o veículo, um Fiat Strada, com o criminoso na Avenida das Américas, na altura da estação do BRT Barra Sul, sentido Recreio dos Bandeirantes. O criminoso possuía 46 anotações criminais e dois mandados de prisão em seu desfavor.

O suspeito estava sendo procurado e estava no Portal dos Procurados e do Disque Denúncia. Havia contra ele, 26 denúncias sobre sua localização. No momento da prisão, ele estava com uma pistola.

O Disque Denúncia Angra solicita que a população ajude no combate ao crime, denunciando de forma anônima através do telefone 0300 253 1177 (custo de uma ligação local) ou pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Reforçando que em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.