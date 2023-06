Acidente deixa 4 feridos na Dutra, em Porto Real

Um acidente ocorrido na noite de domingo, dia 11, por volta das 21h30min, no km 299, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Bulhões, em Porto Real (RJ), deixou quatro pessoas feridas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi informada e compareceu ao local, onde apurou que um veículo VW Santana (vermelho) colidiu na traseira de um Fiat Uno, que capotou em seguida. O veículo ficou no meio da pista.

Um Renault Captur que seguia logo atrás freou bruscamente para evitar a colisão. Um Fiat Siena que vinha atrás não conseguiu frear e bateu na traseira do Renault Captur.

O VW Santana se evadiu do local sem prestar socorro. Segundo informações da PRF, o condutor saiu da pista e foi em direção a Bulhões. O veículo não foi localizado.

Quatro pessoas ficaram feridas no acidente. No Fiat Uno, o condutor de 25 anos e sua mãe de 55 anos, e dois passageiros do Fiat Siena, um homem de 23 anos e uma mulher de 22 anos.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e resgate da CCR Rio-SP e levadas para o Hospital de Emergência, de Resende. Os condutores do Renault Captur e do Fiat Siena, bem como um passageiro deste último veículo, não se feriram.

Devido ao acidente e ao atendimento das equipes envolvidas, a pista ficou totalmente interditada no local, no sentido Rio de Janeiro, até por volta das 22h40min, causando um congestionamento de mais de 6 kms, em consequência do intenso fluxo de veículos por conta do retorno do feriado prolongado.