Homem é detido com arma em Vassouras

Um homem, de 56 anos, foi detido na tarde de domingo, dia 11, por volta das 14 horas, com um revólver calibre 32, municiado com cinco munições intactas CBC, na Rua Manoel Francisco Furtado, no Loteamento Deina, no bairro Madruga, em Vassouras.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia que o homem havia entrado numa loja de rações no bairro Madruga armado e que teria retirado a arma da cintura coagindo clientes e funcionários.

De posse da informação, os agentes foram até a residência do suspeito. A princípio disse aos agentes que havia jogado a arma fora. Percebendo que o homem estava muito nervoso os agentes insistiram na pergunta e ele acabou entregando a arma.

O homem e a arma foram levados para a Delegacia de Polícia, de Vassouras. Até o momento não foi informado sobre o desfecho do da ocorrência.