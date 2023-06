Identificado homem encontrado morto na Rodovia do Contorno em VR

Foi identificado como Davi Luiz Januário da Silva o homem encontrado morto às margens da Rodovia do Contorno, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda, na manhã deste domingo (11). O corpo foi encontrado por volta das 7 horas e Davi vestia camisa do Barcelona, calça moletom e usava luvas. O corpo apresentava marcas de violência.

Segundo as primeiras informações obtidas pela Polícia Militar, a suspeita é que Davi e um amigo, de 22 anos, tenham se envolvido em uma briga durante uma festa em Pinheiral, o que pode ter motivado o crime. Os são do bairro Três Poços. O amigo de Davi foi baleado no braço quando chegava em sua residência na Rua Nossa Senhora das Graças, por volta das 4 horas.

O rapaz deu entrada no Hospital São João Batista e disse aos policiais que foi atingido por criminosos que estavam em um Fiat Pulse prata. O caso foi registrado na delegacia e está sendo investigado. No momento desta publicação, ninguém havia sido preso.