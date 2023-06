Barra Mansa aumentará em 56% número de vagas em creches

Uma unidade está sendo reformada e outras cinco estão em construção



A Prefeitura de Barra Mansa, através das secretarias de Educação e Planejamento Urbano, está empenhada em aumentar o número de vagas em creches no município. Até 2024 serão entregues seis unidades, sendo uma reformada e outras cinco construídas, que vão atender a população dos bairros Vila Nova – Água Comprida, Boa Vista I, Vila Ursulino, Colônia, Nova Esperança e Vista Alegre.

De acordo com o secretário de Educação, Marcus Barros, a capacidade total de vagas destinadas às creches irá aumentar em pouco mais de 56%. “Nós estamos reformando a Creche Divino Espírito Santo, e, para isso, nós deslocamos as crianças atendidas para o Colégio Estadual Iracema Leite Nader através de uma parceria com o Estado. Atualmente, em toda a rede de ensino, nós temos 786 crianças matriculadas nas creches. Com a reforma da unidade Vila Nova – Água Comprida e a construção das outras cinco nós teremos mais 440 vagas, passando para 1226 vagas”, disse Barros.

Com relação ao andamento das obras, o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, explicou que há a previsão de entregas ainda neste ano.

– A Creche Divino Espírito Santo está com 60% da obra concluída. Nossa expectativa é de entregá-la a população no próximo mês de agosto. Em andamento nós temos Vila Ursulino e Boa Vista, sendo que essa última também irá ganhar um campo de grama sintética. Em fase de licitação nós temos os projetos das unidades da Colônia e Nova Esperança (essa última teve suas obras paralisadas, mas já está em estágio avançado). Em breve nós iremos fazer a liberação da ordem de serviço para dar início aos trabalhos no bairro Vista Alegre, que será nossa maior creche – detalhou Eros.

Foots: Paulo Dimas