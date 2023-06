Homem com mandado de prisão por estupro de vulnerável é preso em Piraí

Policiais militares do DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) de Cacaria receberam uma denúncia na manhã desta terça-feira, dia 13, por volta das 9h50min, sobre um homem que estaria com um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça.

Os agentes foram até a residência do suspeito, localizada no Centro de Piraí, mas ele não foi localizado. Não foi informado o nome e idade do homem procurado pela Justiça. Durante diligências pela localidade, os agentes foram informados que o suspeito estaria em um depósito da Avenida Gualadajara no Centro de Pirai.

O homem, que responde por estupro de vulnerável, foi localizado e preso. Conduzido para a Delegacia de Polícia, de Piraí, ele vai cumprir o mandado da Justiça.