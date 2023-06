Homem é assassinado em Valença

Um homem, de 42 anos, foi assassinado a tiros no sábado, dia 10, no distrito de Santa Isabel do Rio Preto, no Morro do Cruzeiro, em Valença. A mãe da vítima contou aos policiais militares que seu filho foi baleado no quintal de casa, quando saiu para colher abacates.

Segundo informações do local, os tiros foram disparados por três homens que estavam em um carro. Um perito da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), da cidade.

O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Três Rios. O assassinato foi registrado na 91ª Delegacia de Polícia, onde os agentes civis estão investigando o crime.