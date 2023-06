Policiais militares receberam uma denúncia no início da tarde desta terça-feira, por volta das 13 horas, sobre suspeitos que estariam guardando drogas no Condomínio Francisco Furtado, Bloco 48, no bairro Vale do Ipiranga em Barra do Piraí.

Os agentes foram até o local e apreenderam uma bolsa com oito tiras de maconha, 105 pinos de cocaína e 49 pedras de crack. Ninguém foi encontrado no local.

Diante dos fatos os agentes procederam a 88° Delegacia de Polícia para as devidas providências.