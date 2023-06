Policiais militares receberam uma denúncia anônima no final da manhã desta terça-feira, dia 13, sobre um suspeito que estaria no alto de uma laje com um rádio transmissor na Estrada Existente, no bairro Fazenda da Barra 3, em Resende.

A equipe foi ao local e constatou a veracidade da denúncia. Durante a abordagem foi arrecadado um rádio transmissor Baofeng. O homem seria um olheiro do tráfico de drogas do bairro, foi conduzido à 89ª Delegacia de Polícia juntamente com o rádio de comunicação.