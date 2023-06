Homem é flagrado com moto com registro de roubo em Barra Mansa

Um homem de 32 anos foi flagrado conduzindo uma motocicleta com registro de roubo, no fim da tarde de terça-feira, dia 13, durante abordagem feita por policiais militares que faziam fiscalização de trânsito na Rua Major José Bento, no bairro Vila Nova, em Barra Mansa.

A moto, modelo YBER-125, da marca Yamaha, é emplacada em Paty do Alferes e foi roubada em Valença. Não foi informado o dia do crime. Em revista ao condutor, nada de ilícito foi encontrado.

Ele foi levado para a delegacia da cidade. No momento desta publicação, não havia informações sobre como ficou a situação dele na unidade policial. (Foto: PM/Divulgação)