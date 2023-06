Carro bate na traseira de caminhão na BR-393 na Vila Americana

Um carro bateu na traseira de um caminhão na madrugada desta quarta-feira, dia 14, no km 284 da BR-393 (Lúcio Meira), próximo ao trevo de acesso a Pinheiral, no bairro Vila Americana, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o carro ficou destruído e foi abandonado pelo condutor. O motorista da carreta não permaneceu no local do acidente. O veículo, segundo a PRF, foi recolhido ao pátio de retenção por abandono e estar com licenciamento atrasado desde 2019. Foto: PRF/Divulgação