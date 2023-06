Central de Atendimento Único (156) de Volta Redonda tem novo WhatsApp

A partir desta sexta-feira (16), cidadãos podem entrar em contato pelo número (24) 99288-5500

A Central de Atendimento Único (CAU), da Prefeitura de Volta Redonda, que atende pelo telefone 156, terá novo número de WhatsApp a partir desta sexta-feira, dia 16. Quem precisar entrar em contato com a central por meio do aplicativo de mensagens deverá fazê-lo pelo número: (24) 99288-5500.

“Esse novo número é mais fácil para o cidadão assimilar, pois contém números repetidos, por isso decidimos por ele. Já estamos informando o novo número para cidadãos cadastrados em nosso sistema e é importante ressaltar que o número antigo será desativado”, explicou o coordenador da CAU, Marco André.

O WhatsApp da Central de Atendimento Único recebe solicitações de diversos serviços oferecidos pela prefeitura. De acordo com levantamento da equipe da CAU, são realizados, em média, quase mil atendimentos por mês pelo WhatsApp da central. Os serviços e informações mais solicitados são referentes a iluminação pública, capina e roçada, buracos na via, maus-tratos a animais e poda de árvores.

CAU auxilia também no desenvolvimento da segurança pública

Localizada no prédio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), na Ilha São João, a CAU é um canal de aproximação entre a população e o poder público, com funcionamento 24 horas por dia. Além do 156, a Central de Atendimento Único atende os números 153, da Guarda Municipal; 199, da Defesa Civil; o 190, da Polícia Militar; e o 197, da Polícia Civil.

“A Central de Atendimento Único tem desafogado todos os setores, otimizando os recursos e atendendo de forma profissional, passando a ser o alicerce do desenvolvimento da segurança pública no campo de atuação”, ressaltou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Foto cedida pela Semop.

Secom/PMVR.