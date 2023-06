Estudante é assaltado dentro de seu carro em Volta Redonda

Um estudante foi assaltado enquanto aguardava dentro de seu carro o início da aula em uma faculdade em Volta Redonda. O crime ocorreu no último dia 31, na Rua Mário César Di Biase, no bairro Aterrado, mas somente nesta quarta-feira (14) que foi relatado ao Informa Cidade.

A vítima, de 20 anos, é moradora do bairro Retiro e informou na delegacia que o carro (Corsa Sedan KMM-6040) pertence a sua mãe. De acordo com ele, enquanto aguardava a aula no veículo, foi abordado por dois criminosos, sendo que um deles estava armado.

O homem armado ordenou para que ele se sentasse no banco do carona para assumir a direção. O criminoso entregou a arma para o comparsa, que sentou no banco traseiro. A vítima foi levada até a Dutra, no ‘retão’ de Resende, onde foi abandonada nas proximidades de um posto de combustíveis.

Durante o trajeto, os bandidos pegaram o celular, carteira e óculos de grau do rapaz. Após ser deixado no meio da rodovia, seguiu a pé até o posto, onde pediu ajuda da Polícia Militar. Informações sobre o carro podem ser passadas ao 190 da Polícia Militar ou em qualquer delegacia de polícia. (Foto: Arquivo Pessoal)