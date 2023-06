Homem é assassinado no bairro Nova Alegria em Resende

Um homem, de 39 anos, foi assassinado na madrugada desta quarta-feira, dia 14, por volta das 4h20min, na Avenida A, no bairro Nova Alegria em Resende (RJ).

Policiais militares foram acionados e quando chegaram ao local encontraram o homem caído no chão com várias marcas de tiros pelo corpo.

Um veículo Fiat Cronos (prata) estava no local com avarias em sua lataria após colidir contra uma parede. A perícia foi acionada para o local e o rabecão do Corpo de Bombeiros foi acionado e removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), em Resende.