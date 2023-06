Homem é preso após furto de uma televisão em Valença

Um homem, de 27 anos, foi preso na noite de terça-feira. dia 13, após por furtar uma televisão de uma residência no bairro Chacrinha, em Valença. A televisão foi encontrada dentro de um carro estacionado em frente a casa do suspeito, na Rua Dario Augusto de Souza, no mesmo bairro onde foi praticado o crime.

Segundo a Polícia Militar, o dono da residência invadida disse que sabia quem era o autor do furto e que suspeitava dele. Em frente a casa do suspeito havia um Palio branco e dentro do veículo estava a televisão furtada.

O rapaz foi levado para a delegacia da cidade, onde foi autuado pelo crime. Contra o suspeito há outros oito registros por furto, dois por roubo e um por posse ou uso de drogas. (Foto: Polícia Militar)