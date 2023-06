Para participar basta ter mais de 60 anos e ser morador da cidade; inscrições podem ser feitas nos Cras ou na sede da Smac

As inscrições para participar do Coral da Melhor Idade, projeto implementado pela Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), encerram nesta sexta-feira, dia 16. Para participar é preciso ter mais de 60 anos e morar em Volta Redonda. As vagas são limitadas.

Os interessados devem procurar um dos 31 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade ou a equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), na sede da Smac, que fica na Rua Antônio Barreiros, 93, no bairro Nossa Senhora das Graças. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. No momento da inscrição, é preciso portar carteira de identidade e comprovante de residência.

As aulas de canto e coral serão ministradas pelo regente Maurilio Luciano, que irá conduzir as aulas teóricas e práticas, bem como fornecer todo o material necessário (apostila e partitura). Os ensaios do Coral Municipal da Melhor Idade acontecem a partir do próximo dia 20, às terças-feiras, às 14h, na sede da Associação de Aposentados de Volta Redonda (AAP-VR), localizada na Rua 535, número 835, no bairro Nossa Senhora das Graças. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3339-9577.