Encontro será realizado nesta quinta-feira, dia 15, na Vila Santa Cecília

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDDPI), em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, realiza nesta quinta-feira, 15, a Caminhada Violeta. A ação faz parte da campanha “Junho Violeta” – mês de reflexões e de celebração pelo “Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa” (15/6), data que alerta para a responsabilidade de cada um na construção de uma sociedade que respeite e garanta os direitos desse público.

A caminhada vai acontecer a partir das 8h30 na Vila Santa Cecília, com um percurso que sairá da Praça Brasil em direção à Rua 12, seguindo pela transversal da Rua 23, sentido Rua 14, até a Praça Rotary, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni.

A ação contará com o apoio das secretarias municipais de Ação Comunitária (Smac), Esporte e Lazer (Smel), Saúde (SMS), Ordem Pública (Semop), Guarda Municipal (GMVR), Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), além do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Volta Redonda.

Além de funcionários dessas secretarias, a caminhada vai reunir idosos acompanhados pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCVF) e do programa Viva a Melhor Idade. Durante o encontro serão distribuídas cartilhas do Estatuto da Pessoas Idosa; laços violetas; pipoca, picolé e água. O evento contará com a presença da Fanfarra da Melhor Idade e de outras atrações musicais. O objetivo da ação é chamar a atenção da sociedade sobre a violência contra as pessoas idosas, para inibir, coibir, resolver e pôr fim a este tipo de agravo.