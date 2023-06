Local no bairro Tangerinal fica próximo à Rua 24, onde homenageado, um dos pioneiros da cidade, constituiu família

O vice-prefeito Sebastião Faria, representando o prefeito Antonio Francisco Neto, inaugurou na tarde desta quarta-feira (14), a Escadaria Engenheiro Bustamante, que liga o bairro Tangerinal ao Bela Vista, em Volta Redonda. O local recebeu o nome em homenagem a Antônio Mendes Bustamante, engenheiro da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) e professor da Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), pertencente à geração dos primeiros moradores de Volta Redonda, na década de 50.

A secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, também participou da inauguração, assim como familiares do homenageado.

A escadaria fica entre as Ruas 19 e 19-A, próxima à Rua 24, onde o engenheiro Bustamante junto da esposa Lucila constituiu família. Natural de Pedralva-MG, o mineiro fez de Volta Redonda sua casa, onde viveu até 2016. A homenagem foi feita através da Lei Municipal Nº 5.303, aprovada pela Câmara em janeiro de 2017.

Representando os familiares, a filha do homenageado, Maria Tereza Bustamante, a Teíta, discursou e se emocionou. Ela lembrou os ensinamentos do pai e agradeceu a oportunidade de poder eternizá-lo em um “pedacinho” de Volta Redonda, cidade a qual ele escolheu para viver e constituir família. A inauguração também contou com a presença das filhas Fatita, Ana e Patrícia Bustamante, a sobrinha Mônica, os netos Guilherme e Adriana, e a bisneta Maria Flor.

O vice-prefeito Sebastião Faria agradeceu aos familiares por permitirem batizar o espaço público com o nome de Antônio Bustamante, a quem ele conheceu, trabalharam juntos na CSN e foram amigos por 30 anos.

“Era uma pessoa que tinha uma liderança muito forte, muito competente, exigente e interessado na parte gerencial. Aprendi muitas lições com o Bustamante. Tinha um grande senso de humor, mas também era muito sério no lado profissional. Queria externar minha gratidão e saudade dele, de quem eu fui subordinado, mas também de quem fui um grande amigo. É uma homenagem muito justa àqueles que fizeram a história de Volta Redonda”, destacou.

A escadaria foi revitalizada, recebendo pintura e paisagismo feitas por funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI). O serviço de revitalização contou com limpeza, com retirada de troncos e galhos, recuperação de calçadas, canteiros, pintura do muro, do guarda-corpo e caiação dos meio-fios. Fotos: Divulgação/PMVR