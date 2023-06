Prefeitura inicia reforma geral da Cidade da Música de Volta Redonda

Sede do projeto que atende alunos da rede pública municipal, no bairro Vila Mury, está passando por melhorias estruturais com investimento de cerca de R$ 210 mil

A sede do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, que fica na Rua Graham Bell, no bairro Vila Mury, está passando por uma reforma geral para melhorar o espaço que abriga aulas de música para estudantes da rede pública municipal. Com investimento de aproximadamente R$ 210 mil, a obra é fiscalizada pelo Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR) e tem previsão de ser concluída em aproximadamente 45 dias.

As equipes da empresa responsável pela obra estão realizando reparos nas portas e forros acústicos, visando garantir a qualidade do trabalho musical realizado no local; revisão do telhado; recuperação da fachada externa; além de pintura no interior e no exterior da sede.

“Está reparando os telhados, vazamentos. Teve um serralheiro que já veio aqui, fez um serviço e já melhorou um pouco. Vai reformar tudo, colocar tudo funcionando, inclusive as maçanetas das portas, consertar as portas que estão quebradas. Desde que eu entrei aqui, nunca teve uma reforma, só pequenos reparos. Agora está fazendo uma reforma geral”, contou o professor Nicolau Martins de Oliveira, idealizador do projeto.

A sede do projeto conta, no primeiro andar, com secretaria; sala de reunião; sala de percussão; banheiros masculino e feminino; o salão principal, onde acontecem aulas e apresentações; sala de violoncelos e contrabaixos; e salas de aulas. No segundo pavimento constam quatro salas de aula, refeitório, cozinha, sala dos maestros, além do arquivo musical, onde são estão armazenadas as partituras de músicas ensaiadas e tocadas no projeto.

“Estamos avançando em melhorias na educação em diversas frentes, e uma delas é recuperar escolas e espaços como esse, que alia a música ao ensino, cuidando também da formação de nossas crianças e adolescentes”, frisou o prefeito Antonio Francisco Neto.

O Projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, iniciado em 1974 e mantido pela prefeitura, é um projeto desenvolvido pelo seu idealizador, professor Nicolau Martins de Oliveira, com alunos das unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre). Cada escola tem uma sala de música para iniciar o estudante participante, que depois passa a frequentar a sede do projeto no bairro Vila Mury. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.