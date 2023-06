Grávida fica ferida em acidente de moto em Volta Redonda

Uma motociclista, de 29 anos, ficou ferida após se envolver em um acidente com um automóvel na tarde desta quinta-feira, dia 15, no cruzamento da Rua General Euclides Figueiredo com a Avenida Ceará, no bairro Retiro em Volta Redonda.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher foi socorrida com ferimentos moderados e encaminhada para um hospital particular do município.

A unidade hospitalar informou que a paciente passava por atendimento médico. O trânsito fluiu com lentidão durante o atendimento à vítima, mas pouco depois foi normalizado.

Procurada pelo g1, a unidade médica informou que a paciente estava passando por atendimento médico na tarde desta quinta.

O trânsito no local do acidente chegou a fluir com lentidão durante o atendimento à vítima, mas já foi normalizado.