Um motociclista, de idade não informada, morreu em um acidente na noite de quarta-feira, dia 14, durante uma colisão envolvendo um carro e uma moto no bairro Vale do Paraíba, divisa com Volta Redonda, em Barra Mansa.

A colisão foi tão forte que com o impacto, o airbag do carro chegou a ser acionado. No momento desta publicação, não havia informações sobre a identidade da vítima e nem sobre a dinâmica do acidente. Fotos: Redes Sociais