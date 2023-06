Uma motorista de aplicativo, de 25 anos, foi rendida na manhã desta quinta-feira, dia 15, quando foi solicitada para uma corrida na Rua Ari Fontenelle, no Centro de Barra Mansa.

A mulher foi atender a corrida e, quando chegou a passageira cancelou o pedido e foi rendida pelo ladrão. O criminoso sentou no banco traseiro e ordenou que ela dirigisse até o bairro Siderville, em Volta Redonda.

Ao chegar ao destino, ele ordenou que ela saísse do veículo, um Fiat Uno Way LDS-8G72 e assumiu o volante. Ele roubou os documentos, cartões, o celular da vítima e R$ 200. A vítima contou na Delegacia de Polícia, de que no local havia câmeras de segurança. Muito nervosa, ela disse não saber se o assaltante estava com uma arma.

O veículo até agora não foi encontrado.

Qualquer informação sobre o veículo entrar em contato com os telefones (24) 99832-4951 e (24) 99968-9511. Qualquer informação sobre a localização do carro pode ser dada também ao 190 da Polícia Militar ou em qualquer delegacia de polícia. Foto: Arquivo pessoal